Tren Lima-Chosica podría iniciar operaciones en 2026: ProInversión anuncia avances y etapas del proyecto

El esperado tren Lima–Chosica podría convertirse en una realidad en 2026. Así lo informó Juan Suito, asesor de la Dirección Ejecutiva de ProInversión, quien adelantó que en los próximos días se firmará un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para poner en operación los trenes donados por Estados Unidos a la capital.

Sin embargo, Suito precisó que la implementación será progresiva y se ejecutará por etapas, debido a las condiciones actuales de la infraestructura ferroviaria. “Tenemos que hacerlo por etapas. Una primera etapa sería de Chosica hasta Lima o de Lima a Chosica. Es un solo paradero al inicio y un solo paradero al final, por lo que hay que hacer obras de seguridad, eso sí es imprescindible”, señaló. Agregó que se espera culminar esta fase alrededor del segundo trimestre del próximo año.

Estación intermedia en Huaycán y ampliación futura

A mediano plazo, el proyecto contempla incluir una estación intermedia en Huaycán, con el fin de atender a su amplia población, que supera las 150 mil personas. En la etapa a largo plazo, el plan prevé la construcción de entre 11 y 13 estaciones, la habilitación de una segunda vía exclusiva para pasajeros y diversas obras de seguridad, lo que implicará expropiaciones progresivas.

Nuevo terminal para mejorar la conectividad

El asesor de ProInversión también planteó la posibilidad de que la terminal final no sea necesariamente la Estación Desamparados. Sugirió opciones como una estación en la avenida Alfonso Ugarte, que ofrezca mayor conectividad con otros sistemas de transporte.

Sobre los trenes donados por Estados Unidos, Suito informó que la mayoría se encuentra operativa. No obstante, serán sometidos a una nueva evaluación antes de su puesta en marcha. ProInversión estimó que la primera etapa del proyecto demandará una inversión de 30 millones de soles, mientras que el costo total superaría los 2 000 millones de soles.