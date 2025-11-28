Tragedia en Miraflores: hincha de Palmeiras muere tras choque de ‘mirabus’ contra puente peatonal

A menos de 24 horas de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental, la tragedia rondo en las calles de Miraflores, después de que un hincha del ‘Verdao’ muriera tras el choque del ‘mirabus’ contra puente de la Costa Verde.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a la información compartida por el jefe de la Región Policial de Lima, el general Felipe Monroy, la víctima identificada como Caue Brunelli Dezotti (38) se encontraba saltando y gritando desde el interior del vehículo, sin percatarse que la unidad se aproximaba a la infraestructura peatonal donde sucedió la tragedia.

El cuerpo de Brunelli Dezotti impactó contra el puente, cayendo al pavimento. Tras ello, el hincha que era urólogo de profesión fue conducida de inmediato a la Clínica Maison de Santé. Al llegar al nosocomio, los médicos certificaron su deceso.

Cabe mencionar que, a pesar de esta tragedia el partido de la final de la Copa Libertadores 2025 no ha sufrido ningún cambio. El encuentro para Flamengo y Palmeiras será decisivo, ya que, ambos equipos tienen tres títulos en sus vitrinas. ¿Quién ganará?