Incrementan robos en estaciones del Metropolitano en Miraflores

Pasajeros del Metropolitano en Miraflores han denunciado ser víctimas de robos mientras luchan por mantenerse de pie en los buses camino a su trabajo. Los delincuentes, conocidos como “lanzas”, aprovechan la alta afluencia de usuarios para sustraer rápidamente pertenencias sin que las víctimas se den cuenta.

El comisario de Miraflores, Mario Bonilla, explicó que los “lanzas” operan principalmente en estaciones concurridas como Angamos, Benavides y Ricardo Palma. “Estos delincuentes aprovechan la afluencia de personas que van a su trabajo para sustraer rápidamente las pertenencias. Muchas veces no se da cuenta el mismo agraviado, pero la población les pasa la voz y logran atraparlos con apoyo policial”, indicó Bonilla.

POLICÍA REFUERZA ACCIONES EN ESTACIONES DE MIRAFLORES

Como parte de las medidas del Estado de Emergencia, la Policía ha reforzado su presencia en las estaciones de Miraflores. La intervención oportuna de efectivos ha permitido recuperar pertenencias en muchos casos y detener a los responsables. En el último mes, la comisaría ha intervenido a cinco personas por hurtos en estas estaciones.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la estación Angamos, donde un hombre de 46 años sustrajo pertenencias de adultos mayores. Gracias a la rápida acción policial, se logró intervenir y evitar que se consuma el hurto. Los usuarios afectados confirmaron a este medio haber sido víctimas de robos mientras se desplazaban por el Metropolitano.

Las estaciones más concurridas de Miraflores ahora cuentan con presencia permanente de policías para garantizar la seguridad de los pasajeros. Las autoridades instan a los usuarios a estar atentos, denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con la Policía para evitar más hechos delictivos.