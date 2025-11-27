Cierre vehicular por obras en Vía Expresa Grau desde este viernes 28: conoce las rutas alternas y desvíos

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció el cierre total del cruce de las avenidas Miguel Grau y Aviación en sentido este-oeste, hacia la plaza Grau, a partir de las 00:00 horas del viernes 28 de noviembre. La medida se toma en el marco de las obras de la Vía Expresa Grau, proyecto que conectará por primera vez el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

La MML indicó que los trabajos se prolongarán hasta antes de las fiestas navideñas, garantizando que esta etapa de construcción se complete dentro del cronograma previsto.

Desvíos para conductores

Para minimizar el impacto en el tránsito, se implementó el siguiente plan de desvíos:

De La Victoria a Lima: los vehículos que circulen por la avenida Aviación deberán girar hacia el jirón García Naranjo o el jirón Antonio Raimondi, incorporarse al jirón Huánuco y luego retomar la avenida Grau hacia el Centro de Lima.

De Lima a La Victoria: desde la avenida Grau, los vehículos podrán girar hacia la avenida Aviación y continuar su recorrido normalmente.

Accesos peatonales y de emergencia

Se habilitará un paso peatonal hacia el paradero de buses en el jirón Huánuco. Además, se mantendrán accesos especiales para ambulancias del Hospital Nacional Dos de Mayo, asegurando que la atención médica no se vea afectada durante las obras.