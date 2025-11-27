Mototaxistas en la mira: siete unidades incendiadas por extorsionadores en Independencia

La ola de extorsiones continúa golpeando con fuerza al distrito de Independencia. En el último mes, siete mototaxis han sido incendiadas por delincuentes que buscan sembrar temor entre los trabajadores del transporte menor. El caso más reciente ocurrió la madrugada del jueves 27, cuando dos sujetos encapuchados provocaron un incendio que terminó con una unidad reducida a cenizas.

Las cámaras de seguridad de la zona de Payet registraron el momento en el que los atacantes encendieron un objeto inflamable y lo arrojaron contra la mototaxi estacionada en la calle 21, generando un fuego que rápidamente envolvió el vehículo. La unidad, perteneciente a la asociación de mototaxistas Los Buenos Amigos, fue declarada en pérdida total.

El incendio no solo destruyó la mototaxi: también afectó parte del inmueble frente al cual estaba estacionada, dejando a una familia damnificada. El conductor, que alquilaba la unidad, ahora tendrá que responder por los daños del vehículo.

Un problema que se agrava

De acuerdo con Julio Carlos García, secretario general de la Federación Nacional de Mototaxis del Perú (Fenamop), la situación en Independencia se ha vuelto insostenible. “Han ocurrido unas seis o siete mototaxis quemadas en Independencia. No se puede solo decir que pondrán policías en los buses. También se debe ver casos como este, donde ocurren actos siniestros de quema de mototaxis. Hemos pedido resultados al alcalde José Jerí tras una mesa de trabajo”, señaló.