MML aplicará cierre total de Mesa Redonda al alcanzar aforo máximo de 39,859 personas

La Municipalidad de Lima anunció la implementación de medidas drásticas de control de aforo en el conglomerado comercial de Mesa Redonda durante la campaña navideña, una zona históricamente marcada por el caos, la saturación de personas y el riesgo constante de tragedias.

El alcalde Renzo Reggiardo informó que el límite máximo permitido será de 39,859 personas, cifra determinada tras estudios realizados por diversas gerencias municipales. “Si llegamos al 100% del aforo, la instrucción es el cierre total. No hay excepciones, no hay negociación”, enfatizó Reggiardo.

Control con cámaras e inteligencia artificial

Para monitorear el ingreso de público en tiempo real, la comuna empleará 19 cámaras estratégicamente instaladas, equipadas con inteligencia artificial que permitirá contabilizar el flujo peatonal.

El sistema activará una alerta roja al alcanzar el 90% del aforo, es decir, unas 35,853 personas. Si la cifra llega a 39,860 personas, los accesos serán cerrados de inmediato.

SMS para alertar al público

Como complemento, la Municipalidad de Lima activará un sistema de mensajes de texto (SMS) dirigidos a todas las personas ubicadas en la zona de influencia de Mesa Redonda. Estos avisos se emitirán desde el CECOT cuando se detecte una situación de riesgo por exceso de aforo.