Hinchas de Flamengo y Palmeiras toman Miraflores a horas de la final de la Libertadores en el Monumental

La central de videovigilancia del Municipalidad de Miraflores viene registrando cada movimiento de los hinchas brasileños que han tomado las calles del distrito a pocas horas de la final de la Copa Libertadores 2025. Cientos de seguidores de Flamengo y Palmeiras vienen llegando a la capital y concentrándose principalmente en los alrededores del parque Kennedy para alentar a sus equipos con cánticos, banderolas y bailes típicos.

Las cámaras de seguridad municipales captaron el paso a paso de los fanáticos, muchos de ellos vestidos con los emblemáticos colores de sus respectivos equipos. El entusiasmo fue tal que el himno de Flamengo retumbó entre los turistas y transeúntes que se encontraban de paso, mientras los seguidores improvisaban pasos de samba para encender todavía más el ambiente deportivo.

De acuerdo con la comuna miraflorina, el sistema de inteligencia artificial integrado a la central de videovigilancia viene identificando rostros y desplazamientos en zonas estratégicas. Sergio Tapia, vocero municipal, detalló que “las cámaras permiten reconocer casi completamente a las personas que circulan por pasajes como San Ramón", uno de los más visitados por las hinchas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

La municipalidad informó que viene intensificando acciones de control para evitar desmanes, enfrentamientos o consumo indebido de alcohol en la vía pública. Para ello se han colocado carteles informativos en portugués que advierten sobre la prohibición de beber bebidas alcohólicas en zonas abiertas, falta que puede generar una multa de hasta 3 000 soles. Agentes municipales y serenos también realizan patrullaje permanente en puntos de alta concentración de hinchas.

El esperado encuentro entre Palmeiras y Flamengo se disputará este sábado 29 de noviembre a las 4:00 p. m. en el Estadio Monumental de Ate, en Lima, escenario que cuenta con capacidad para 80 093 espectadores, donde se espera una asistencia masiva de ambas hinchadas brasileñas y también de peruanos.