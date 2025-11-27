Copa Libertadores: La Molina refuerza seguridad ante llegada de hinchas de Flamengo y Palmeiras

A solo horas de la final de la CONMEBOL Libertadores 2025, miles de hinchas brasileños siguen llegando al Perú por vía aérea, terrestre e incluso en embarcaciones fluviales para alentar a Flamengo y Palmeiras este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades, alrededor de 50 mil brasileños arribarán al país durante estos días, lo que ha motivado un intenso despliegue de seguridad. En total, más de 1600 policías estarán a cargo del resguardo en distintos puntos estratégicos de Lima, especialmente en La Molina, distrito donde ya se ejecuta un plan de acción especial.

La Molina implementa operativo especial

El gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, general Javier Ávalos, detalló que el municipio reforzará su presencia en las calles este fin de semana. “Estamos contando con más de 200 serenos, 30 rescatistas para cualquier emergencia y 70 fiscalizadores para el comercio ambulatorio”, informó.

Asimismo, destacó que la central de videovigilancia del distrito opera con 535 cámaras, sumadas a un equipo de cinco drones que monitorearán en tiempo real los puntos de mayor afluencia de hinchas.

Como parte del plan de prevención y apoyo, el municipio ha dispuesto el servicio de una traductora de portugués, Gleyce Kelly de Assis Nazaré, quien mantiene contacto constante con barristas y turistas brasileños.