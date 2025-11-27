Cierre de la Costa Verde por Juegos Bolivarianos generó caos vehicular

El cierre de la Costa Verde esta mañana provocó un intenso caos vehicular en las principales avenidas de Lima. La medida formó parte de la competencia de ciclismo contrarreloj de los Juegos Bolivarianos – Ayacucho Lima 2025, que movilizó a cientos de deportistas y espectadores, pero tomó por sorpresa a los conductores que circulaban por la zona.

Conductores afectados y largas esperas

La clausura del circuito de playas se realizó desde la noche anterior, desde San Miguel hasta Barranco. Muchos ciudadanos reportaron demoras que duplicaron el tiempo habitual de sus trayectos. El colapso se sintió en varias arterias, y los conductores no tuvieron muchas alternativas de salida.

Circuito deportivo: entusiasmo y turismo

Mientras tanto, el panorama en el circuito de playas era totalmente distinto. Competidores y espectadores disfrutaban del evento con entusiasmo y alegría. Deportistas internacionales elogiaron la organización y la belleza del recorrido.

El acceso hacia el circuito de playas de la Costa Verde se reanudó minutos antes de la 1 de la tarde, permitiendo que el tránsito volviera a la normalidad.