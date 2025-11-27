Gamarra espera hasta un millón de visitantes diarios en campaña navideña

En plena temporada navideña, el emporio comercial de Gamarra, considerado el más grande de Sudamérica, se prepara para recibir entre 500 mil y un millón de visitantes diarios hasta el 31 de diciembre, según informó Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra.

Saldaña señaló que la zona contará con más de 360 policías esta semana, cifra que se elevará a 500 agentes en los próximos días como parte del compromiso asumido por el presidente de la República durante su reciente visita al conglomerado comercial.

El incremento del público también se reflejará en los medios de transporte, especialmente en la Línea 1 del Metro de Lima, que en un día regular moviliza cerca de 600 mil usuarios. En estas fechas, la afluencia sube alrededor de 7 %, alcanzando actualmente más de 620 mil pasajeros diarios, informó Érika Ames, superintendente de Relaciones Institucionales de la Línea 1.

Medidas para el ingreso de equipaje

Durante la campaña navideña, el traslado de paquetes y mochilas será estrictamente controlado. Las mochilas pequeñas deberán medir máximo 45 cm de alto y 35 cm de ancho, mientras que los paquetes más grandes —permitidos solo en horarios especiales— no podrán exceder los 62 cm de alto y 52 cm de ancho.