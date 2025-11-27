Movimiento policial en residencia de embajada de México tras sentencia y orden de captura para Betssy Chávez

Gran expectativa se vive en los exteriores de la embajada de México, en el distrito de San Isidro, tras la sentencia contra la expremier Betssy Chávez, asilada en dicha sede diplomática, a 11 años y cinco meses de prisión efectiva por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La sala encabezada por la jueza Norma Carvajal ordenó su ubicación y captura inmediata con el fin de que cumpla su condena. Como se recuerda, Chávez permanece asilada en la embajada de México desde hace más de dos semanas, a la espera del salvoconducto solicitado al Gobierno peruano para su salida del país.

Varias unidades de la Policía Nacional resguardan con patrulleros y agentes motorizados los alrededores de la embajada mexicana. Cabe recordar que el presidente de transición, José Jeri, dejó abierta en una entrevista con El Comercio la posibilidad de que las fuerzas del orden ingresen a la sede diplomática para capturar a Betssy Chávez.

Sin embargo, horas después el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aclaró que no está dentro de las posibilidades del Gobierno ingresar por la fuerza a la sede diplomática. Álvarez precisó que las palabras del mandatario de transición reflejaron únicamente el sentir de un sector de la población y del Ejecutivo, descartando así cualquier acción violenta para la captura de Betssy Chávez.

SENTENCIAS Y REPARACIÓN CIVIL

Durante este juicio, el expresidente Pedro Castillo fue condenado a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva, al igual que el exministro del Interior Willy Huerta y 6 años para el exjefe del Gabinete Aníbal Torres, por el delito de conspiración para la rebelión. Además, el tribunal fijó una reparación civil conjunta de 12 millones de soles.