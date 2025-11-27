Hallan medio millón de soles en casa de Carabayllo: detuvieron a siete personas

En un operativo realizado por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Carabayllo, los efectivos llegaron hasta una vivienda que funcionaba como un laboratorio clandestino y encontraron cerca de un millón de soles.

De acuerdo a lo revelado del jefe de la Dirandro, Nilton Santos, la PNP no solo realizó el trabajo en Lima, sino que también en otras provincias del territorio nacional, llegándose a detener a más de ocho personas.

“Desde las 3:00 a.m. en tres departamentos del Perú se está dando cumplimiento a una medida judicial que ordena la detención preliminar de nueve personas y allanamiento de 17 inmuebles y empresas. En Lima (Carabayllo) hemos tenido siete detenidos, en La Libertad uno y en Ayacucho otro más”, declaró.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL DINERO?

La vivienda de Carabayllo era liderada por alías ‘Ingeniero’, quien adquirió una serie de instrumentos para cometer el accionar ilícito. Además, el coronel Nilton Santos, reveló que el detenido contaba con antecedentes policiales, ya que, en 2012 fue sentenciado a 16 años de prisión efectiva, pero en 2025 salió en libertad.