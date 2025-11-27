ATU y Policía intervienen vehículo vinculado al incendio de miniván informal en Javier Prado

La Policía Nacional, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), intervino un vehículo que días atrás habría impedido el traslado de una miniván captada realizando servicio informal en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Borja.

Como se recuerda, aquel operativo terminó en un grave incidente: la miniván que estaba siendo llevada al depósito de la ATU terminó incendiada en plena vía, generando pánico entre los conductores y peatones. Además, un grupo de choferes informales agredió a policías y fiscalizadores para impedir la acción de la autoridad.

Luis Rivera, subdirector de Fiscalización de la ATU, confirmó que el vehículo intervenido y trasladado al depósito pertenece al transporte informal. Por su parte, la coronel PNP Rocío Mayhua, de la División de Tránsito de la Policía, indicó que también se intentó frustrar su traslado al depósito.

“Ayer también hubo un intento de frustrar el desplazamiento de esta unidad incautada al depósito, pero se impuso el principio de autoridad y finalmente pudo ser trasladada”, señaló la oficial.

INVESTIGACIÓN EN CURSO POR ATAQUES A FISCALIZADORES

La Fiscalía ha iniciado las diligencias correspondientes para identificar a todos los involucrados en los ataques contra los fiscalizadores de la ATU, así como a quienes intentaron impedir el traslado de las unidades informales al depósito y agredieron a la Policía Nacional.