El Agustino: sicario asesina a obrero de construcción civil

Un obrero de construcción civil fue asesinado a balazos en el distrito de El Agustino, en un ataque que quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. El crimen ocurrió a plena luz del día, mientras un grupo de trabajadores ayudaba a mover un contenedor. Las imágenes muestran el momento en que un sicario aparece desde una esquina y abre fuego contra la víctima sin mediar palabra.

Según testigos, el ataque se produjo luego de que los obreros mantuvieran un altercado con terceras personas que permanecían cerca del lugar. Fue entonces cuando el atacante se aproximó y disparó en reiteradas oportunidades. La víctima habría recibido al menos cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, lo que provocó que cayera al suelo de inmediato.

Pese a que vecinos y compañeros de trabajo intentaron auxiliarlo y trasladarlo de urgencia a un centro de salud cercano, el obrero llegó sin signos de vida debido a la gravedad de las heridas. Los testigos quedaron conmocionados por la violencia del ataque y por la facilidad con la que el sicario huyó de la escena.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Tras el crimen, los residentes del sector exigieron a las autoridades reforzar la seguridad con mayor presencia policial y operativos permanentes, pues aseguran que los hechos delictivos se han incrementado en los últimos meses. La Policía ha iniciado las investigaciones para identificar al responsable y esclarecer si el ataque está relacionado con disputas vinculadas a la construcción civil o con redes de extorsión.