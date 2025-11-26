San Luis: pareja sufre robo de su vehículo durante concierto

Una pareja de esposos fue víctima del robo de su vehículo mientras disfrutaban de un concierto en el distrito de San Luis. Cámaras de seguridad registraron el momento en que un delincuente llega a bordo de un auto negro, desciende, rompe la chapa del Nissan plateado de las víctimas y huye con el vehículo en cuestión de minutos. Cuando la propietaria salió del evento alrededor de las 2:48 a. m., el automóvil ya no estaba.

Tras acudir a una patrulla cercana, los afectados fueron derivados a la comisaría de San Luis para interponer la denuncia. Sin embargo, al día siguiente la situación se agravó: los delincuentes se comunicaron con la mujer para exigirle un “garante” del mercado negro de San Jacinto y coordinar la entrega del vehículo a cambio de S/ 5 mil. La víctima relató que se negó a buscar por su cuenta a intermediarios vinculados a zonas dominadas por delincuentes.

Ante la desesperación, la mujer acudió a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Dirove) con los videos y audios de la extorsión. Según denunció, el oficial que la atendió presenció en tiempo real cómo era extorsionada, pero no tomó acción alguna. Incluso —afirmó— le sugirió que fuera sola al mercado negro de San Jacinto para conseguir al garante solicitado por los delincuentes.

EXIGEN INVESTIGACIÓN

El vehículo robado es un Nissan plateado de 1997, la principal herramienta de trabajo de esta familia de comerciantes. Hasta el momento, los esposos no han vuelto a recibir llamadas de los extorsionadores y temen que el auto ya haya sido desmantelado para la venta de autopartes. Exigen una investigación interna y mayor apoyo policial para evitar que más víctimas enfrenten situaciones similares.