'Los Injertos del Rímac' estaría detrás de ataque contra obrero que trabajaba en obra municipal

Un delincuente que disparó a las piernas de un obrero en plena avenida Flor de Amancaes, en el Rímac, fue detenido menos de 24 horas después del ataque gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad del distrito. El sujeto, identificado como Abraham Núñez Chota, conocido como “Gordo Abraham” o “Rey”, fue intervenido por agentes de la División de Extorsiones, liderada por el coronel Víctor Revoredo, aún vistiendo las mismas prendas usadas durante el atentado.

El ataque en plena obra municipal

El obrero herido operaba una aplanadora como parte de los trabajos de mejoramiento vial impulsados por la Municipalidad de Lima. Según las imágenes de videovigilancia, el sicario caminó por la cuadra 3 de la avenida Flor de Amancaes con un casco en la mano, se acercó a su víctima y le disparó dos veces antes de retirarse caminando como si nada.

Confesión del detenido

Durante su intervención, Núñez Chota reconoció ante las autoridades que participó del ataque. Admitió que en el pasado ya había estado preso por tentativa de homicidio en Chota y reconoció haber disparado “dos veces” contra el obrero, quien —según su propia versión— “no estaba haciendo nada”. Asimismo, afirmó haber perdido el arma con la que cometió el atentado.

El coronel Revoredo informó que el ataque habría sido ordenado por la organización “Los Injertos del Rímac”, dedicada principalmente a la extorsión de colectiveros en la avenida Arequipa y Alcázar, y cuyos integrantes han sido detenidos en anteriores operativos.