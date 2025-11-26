24 Horas Edición Central

26/11/2025

Terror en SJL: dos menores mueren en violento enfrentamiento de pseudobarristas

Familiares de las víctimas denunciaron el hecho ante la Policía, pero señalaron que les informaron que no podían capturar a los agresores debido a que no se lograba identificar sus rostros.



Dos menores de edad perdieron la vida y otras cuatro personas resultaron heridas durante un enfrentamiento entre grupos de pseudobarristas en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Familiares de las víctimas denunciaron el hecho ante la Policía Nacional, pero señalaron que les informaron que no podían capturar a los agresores debido a que no se lograba identificar sus rostros.

VIOLENTO ATAQUE

Imágenes difundidas del incidente muestran la brutalidad de los atacantes, quienes incluso habrían despojado de ropa a uno de los menores antes de agredirlo físicamente.


