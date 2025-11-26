Vecinos de La Molina y Ate preocupados por posibles disturbios en final de Copa Libertadores

Los enfrentamientos entre barristas brasileños registrados en su país se han replicado en Lima, donde un violento altercado en Miraflores quedó grabado en video y generó preocupación en los distritos cercanos al Estadio Monumental. Vecinos de La Molina y Ate temen que estos disturbios aumenten con la llegada masiva de hinchas de Flamengo y Palmeiras para la final de la Copa Libertadores, al considerar posibles nuevos actos vandálicos como los vistos en Brasil.

Los residentes de Ate Vitarte y La Molina se mantienen alertas ante la proximidad del partido. “Si son de Brasil, deben quedar bien donde nosotros vivimos tranquilos; tienen que venir pacíficamente”, expresó un vecino. Otra moradora advirtió que en anteriores encuentros han ingresado pandilleros por accesos vulnerables, y aunque algunas zonas suelen cerrarse durante los partidos, asegura que aún existe temor ante lo que pueda ocurrir en un evento de esta magnitud.

Para prevenir desmanes, la Municipalidad de Ate ha desplegado personal de diversas áreas y ha incluido a una traductora de portugués para orientar a los visitantes. La especialista, Gleyse Kelly, indicó que su función será brindar apoyo y recomendaciones de seguridad a los hinchas brasileños que desconocen la zona. Estas medidas buscan evitar que episodios de violencia como los registrados en San Juan de Lurigancho se repitan durante el fin de semana.

BATALLA CAMPAL

En San Juan de Lurigancho, cientos de vándalos que se hacen llamar hinchas de Universitario y Alianza Lima protagonizaron una batalla campal en Zárate, dejando viviendas y hasta un colegio afectados. Testigos reportaron disparos, pirotecnia y múltiples heridos, entre ellos un hombre brutalmente agredido con piedras, según videos difundidos por los vecinos. Aunque estos enfrentamientos habían disminuido en los últimos años, los residentes aseguran que desde hace un mes han vuelto con mayor intensidad, aumentando el temor ante lo que pueda ocurrir durante la final continental.