Tras pelea entre hinchas de Flamengo y Palmeiras: PNP refuerza seguridad por final de Copa Libertadores

Una reciente pelea entre hinchas de Flamengo y Palmeiras registrada en pleno corazón de Miraflores encendió las alertas entre las autoridades peruanas, a tan solo días de disputarse en Lima la final de la Copa Libertadores 2025. Las imágenes difundidas mostraban a dos aficionados en una violenta gresca, lo que generó preocupación por la llegada masiva de simpatizantes brasileños al país.

El jefe de la Región Policial Lima Centro, general Enrique Felipe Monroy, confirmó que el incidente ocurrió la noche del martes y que se trató de un hecho aislado. Sin embargo, aclaró que varios videos que circulan en redes sociales, donde se observa un enfrentamiento multitudinario con botellas y objetos arrojados, no corresponden al Perú.

La Policía Nacional del Perú (PNP) prevé la llegada de más de 50 mil hinchas, en su mayoría procedentes del Brasil, para presenciar el esperado encuentro entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental este sábado 29.

En la Amazonía, imágenes captadas en la frontera entre Perú y Brasil muestran a grupos de hinchas flamenguistas viajando en lancha hacia Iquitos para luego dirigirse a la capital. La policía también monitorea estos desplazamientos. El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Manuel Vidarte, señaló que se está brindando cobertura desde todos los puntos de ingreso al país.