'Los Malévolos del Este': caen extranjeros que extorsionaban bares y pequeños negocios en Carapongo

Dos sujetos con los rostros cubiertos llegaron poco después de las 8 de la noche a un local nocturno en Carapongo, donde sorprendieron a la propietaria mientras se encontraba en exteriores usando su celular. Según fuentes policiales, los delincuentes le arrebataron el teléfono y comenzaron a amedrentarla.

La intervención policial permitió desarticular a la banda conocida como “Los Malévolos del Este”, compuesta por cuatro extranjeros, entre ellos una mujer, quienes operaban principalmente en bares y pequeños negocios del cono este de Lima.

MODUS OPERANDI

El general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIRNIC), detalló que los sujetos utilizaban cartas y mensajes de WhatsApp con un mismo sticker de diablito para extorsionar a sus víctimas. “Las cartas exigían una cuota inicial de 5 mil soles y luego pagos mensuales de 500 soles, bajo la amenaza de no ‘alinearse’ con ellos”, indicó.

Durante el operativo de captura, la policía incautó armas, municiones, explosivos, estupefacientes y una motocicleta utilizada por la banda. Los detenidos, de nacionalidad venezolana, permanecen recluidos en el Depincri del Rímac, donde negaron los hechos.