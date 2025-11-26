Requisa en penal de Mujeres de Chorrillos: hallan objetos prohibidos en pabellón donde están Wanda del Valle y la madre del ‘Monstruo’

Un operativo sorpresa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el que participaron más de 30 agentes, se realizó esta mañana en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se inspeccionaron celda por celda los ambientes del pabellón 3 del Régimen Cerrado Especial.

Evacuación de internas y hallazgos

A las 8 a. m., las internas fueron trasladadas en pijama hacia el patio, como parte del protocolo de seguridad. Entre ellas se encontraban Wanda del Valle Bermúdez, sindicada por presuntamente ofrecer dinero para un atentado contra el coronel Víctor Revoredo, y Martina Hernández, madre de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, quien cumple 36 meses de prisión preventiva.

El jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, confirmó que la requisa se ejecutó de manera inopinada y que la revisión fue integral. Durante la intervención se incautaron 6 televisores, 4 reproductores DVD, parlantes y diversas conexiones eléctricas clandestinas, todos elementos prohibidos en el penal.

Las cámaras del INPE registraron a Wanda del Valle durante la requisa. El operativo también permitió ver por primera vez desde su ingreso al penal a Martina Hernández, madre de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. La mujer intentó cubrir su rostro con una toalla durante todo el procedimiento.