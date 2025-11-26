Colecciones de Jorge Salinas marcan el inicio de la campaña navideña en Gamarra

Gamarra se viene preparando para recibir a miles de personas durante la temporada de fin de año, especialmente por la campaña navideña. Para ello, los empresarios de la moda trabajan desde octubre en sus mejores colecciones de verano con el fin de atraer a compradores nacionales y extranjeros.

Uno de los diseñadores peruanos más destacados a nivel internacional es Jorge Salinas, quien ha colaborado con diversas marcas del emporio comercial para lanzar propuestas innovadoras y de alta demanda para esta temporada.

La oferta de moda en Gamarra incluye prendas para niños, jóvenes y adultos en todas las tallas, con precios accesibles para todo tipo de presupuesto. Además, quienes deseen emprender encuentran en el emporio una de las mejores alternativas para iniciar su propio negocio textil.

Si bien algunos comerciantes aún enfrentan los efectos de la crisis económica de los últimos años, la campaña 2025 representa para ellos la oportunidad de recuperar lo perdido, impulsando sus ventas con diseños exclusivos y de producción nacional.

SEGURIDAD REFORZADA EN EL EMPORIO COMERCIAL

Los empresarios hicieron un llamado al público a visitar Gamarra durante diciembre para elegir sus mejores outfits de la temporada. Asimismo, recalcaron que la seguridad en el emporio ha mejorado significativamente, por lo que los visitantes pueden acudir sin preocupación y disfrutar de una experiencia de compra segura.