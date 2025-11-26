Requisa en el penal de Mujeres de Chorrillos: incautan televisores y DVDs

En una requisa que se realizó en horas de la mañana por parte de más de 30 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal de Mujeres de Chorrillos, se incautaron seis televisores y cuatro DVDs, artefactos prohibidos en el establecimiento.

Durante el trabajo encabezado por el presidente del INPE, Iván Paredes, las internas tuvieron que salir de sus celdas, con el propósito de poder realizar una labor más minuciosa que tuvo resultados positivos para la entidad.

WANDA DEL VALLE FUE CAPTADA EN LA REQUISA

En medio de las labores, las cámaras del INPE grabaron toda la actividad que realizaron. En los videos se pudo observar a la expareja del abatido criminal conocido como ‘Maldito Cris’, Wanda del Valle, quien se encuentra purgando prisión preventiva en el penal de Mujeres.

Al igual que la ‘Bebecita del crimen’, la madre de Erick Moreno Hernández, alías ‘El Monstruo’, estuvo durante la requisa, sin embargo, buscó cubrir su rostro con un periódico y una toalla, con la finalidad de no ser captada.