Costa Verde será cerrada este jueves 27 de noviembre por Juegos Bolivarianos 2025

¡Preste atención! La vía expresa de la Costa Verde será cerrada durante toda la mañana y tarde de este jueves 27 de noviembre, para el desarrollo de tres competencias de los Juegos Bolivarianos 2025.

Todos los accesos a la Costa Verde, desde el Callao hasta Chorrillos en ambos sentidos, permanecerán clausurados desde las 11:30 pm del miércoles hasta las 4:00 pm del jueves, informó Perú 21.

Las disciplinas programadas son ciclismo y la marcha atlética, las cuales utilizarán exclusivamente el asfalto de la Costa Verde, mientras que el triatlón se desarrollará tanto en la pista como en el mar adyacente a la vía expresa.

Recomendaciones

Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores, residentes y turistas a tomar sus precauciones y utilizar rutas alternas para evitar circular por la vía expresa durante el horario antes mencionado.

A la espera de ruta de desvío

Cabe resaltar, que la Municipalidad Metropolitana de Lima, como autoridad competente, es la encargada de coordinar estos cierres viales, aunque hasta el momento no ha indicado las rutas de desvío específicas.