Dictan 28 meses de prisión preventiva para alias “El Jorobado”

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla dictó 28 meses de prisión preventiva contra Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como “El Jorobado”, al considerarlo presunto integrante de una organización criminal. La medida, equivalente a dos años y cuatro meses, fue declarada fundada en parte por el juez Roberth Rimachi, quien evaluó los indicios presentados por la Fiscalía en torno a su participación en graves actividades ilícitas.

Lucano Cotrina es señalado como supuesto cabecilla de la banda Los Sanguinarios de la Construcción, una red delictiva investigada por su implicación en casos de extorsión, homicidio, tentativa de homicidio y lesiones seguidas de muerte. Según el Tercer Equipo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Lima Noroeste, el acusado cumpliría un rol de dirección dentro de esta agrupación, la cual viene operando en zonas de Lima Norte y el Callao.

Durante las investigaciones se reveló que “El Jorobado” mantenía vínculos con la Municipalidad de Carabayllo como proveedor, específicamente mediante el alquiler de camionetas. Además, participaba en la organización de eventos musicales junto a otros miembros de la presunta red criminal. Estas actividades se desarrollaban en medio de una disputa directa con Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, por el control de las extorsiones en la zona.

OTROS IMPLICADOS

El Poder Judicial aún debe definir la situación legal de otros implicados, entre ellos los sobrinos de Lucano Cotrina, cuya audiencia de prisión preventiva se resolverá en los próximos días. En paralelo, se espera la extradición de Miguel Ángel Marín Morón, presunto lugarteniente de “El Jorobado”, detenido recientemente por la Interpol en España. La investigación continúa en desarrollo con nuevas diligencias en Lima Norte y el Callao.