Representantes de aerolíneas se reúnen con José Jerí, Ositran y LAP por TUUA en el Jorge Chávez

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), el Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y Lima Airport Partners (LAP) sostuvieron una reunión con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno, luego de la reciente aprobación de la nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aplicable a pasajeros que realizan escala en Lima.

Tras el encuentro, Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, adelantó que la próxima semana habría novedades sobre la situación de la tarifa, cuya eliminación es solicitada por el gremio.

“Ataquemos el fondo del problema. El MTC, que está negociando con el aeropuerto, debe ver alternativas para eliminar esta TUUA nacional e internacional. Si eliminamos esto, muere el problema”, señaló Gutiérrez.

AFECTACIÓN EN FLUJO DE CONEXIONES

Cabe mencionar que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) advirtipo que la aplicación de esta tarifa podría reducir el flujo de conexiones aéreas y comprometer la disponibilidad de rutas internacionales que actualmente se mantienen gracias al rol estratégico del aeropuerto limeño como hub regional.