¡Terror en el Rímac! Sicarios disparan contra trabajador en obra municipal

Terror se vivió la tarde de este 25 de noviembre en el Rímac, cuando un trabajador de construcción civil fue atacado a balazos mientras realizaba labores en una obra municipal en la cuadra 3 de la avenida Amancaes, donde se ejecuta el mantenimiento de vías.

El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba dentro de una aplanadora y fue interceptado por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta. Tras recibir los disparos, el trabajador logró descender de la unidad y fue auxiliado por vecinos y sus colegas, siendo trasladado de inmediato al hospital Cayetano Heredia.

MÁS ATAQUES

Este incidente no es aislado. La semana pasada, dos delincuentes que también se movilizaban en motocicleta realizaron un ataque a balazos contra una discoteca en la zona, dejando como saldo seis personas heridas.