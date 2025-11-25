Reconstrucción de avenida Gambeta iniciará en enero: obra culminaría en siete meses

Provías Nacional confirmó que ya existe fecha para el inicio de la reconstrucción del tramo colapsado de la avenida Gambetta, cuyo hundimiento paralizó el tránsito de miles de vehículos en el Callao. La directora ejecutiva de la institución, Claudia Dávila, informó que la buena pro de la obra será consentida en las próximas horas, tras la adjudicación del contratista responsable de ejecutar la rehabilitación vial.

Dávila explicó que el expediente técnico está completamente validado y permitirá iniciar los trabajos durante la primera semana de enero. La funcionaria señaló que el plan incluye la habilitación de plataformas temporales para restablecer el tránsito en ambos sentidos mientras se ejecutan las labores principales. La reconstrucción total del tramo afectado, de 540 metros, está proyectada para culminar en un plazo aproximado de siete meses.

Debido a las características arenosas e inestables del terreno, el encargado del expediente técnico, el ingeniero Miguel Mondragón, detalló que la intervención contemplará excavaciones profundas hasta alcanzar una capa rocosa sólida. Sobre esta base se levantará una estructura reforzada mediante muros de suelo que se elevarán cada 50 centímetros, anclándose al macizo rocoso para asegurar la estabilidad de ambas calzadas.

¿POR QUÉ COLAPSÓ VÍA?

Asimismo, Provías indicó que el colapso de la vía habría sido originado por excavaciones no autorizadas realizadas en 2023 por el poseedor del predio colindante, lo que desestabilizó el talud. Ante esta situación, se impulsa un proyecto de ley que declara de interés nacional la intervención en la avenida Gambeta, iniciativa que permitiría acelerar el proceso e incluir la expropiación de parte del terreno vecino. La propuesta ya fue aprobada en comisiones y espera su debate en el Pleno.