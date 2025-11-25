Miraflores: hinchas de Flamengo y Palmeiras se agarran a golpes en plena Calle de las Pizzas

A solo días de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, la tensión entre ambas hinchadas ya se hace visible en Lima. Un grupo de aficionados protagonizó un violento enfrentamiento en la Calle de las Pizzas, en Miraflores, donde decenas de torcedores brasileños vienen concentrándose desde su llegada al país.

El incidente quedó registrado en redes sociales, donde se observa el momento en que seguidores de Flamengo y Palmeiras se enfrascan en una gresca en plena vía pública. En las imágenes, un hincha del ‘Mengao’ lanza una silla contra los seguidores del ‘Verdao’, desatando un mayor desorden. Incluso, una mujer intentó interponerse para calmar los ánimos, aunque sin éxito inmediato.

Pese a la intervención de algunos presentes, la violencia continuó cuando otro aficionado de Flamengo golpeó en el rostro a un rival, reactivando el conato de bronca. Finalmente, otras personas lograron separar a los grupos y dispersarlos, mientras transeúntes y trabajadores de los negocios del área pedían calma ante el temor de que la situación escale.

SIGUEN LLEGANDO HINCHAS

La llegada masiva de hinchas brasileños ha generado expectativa y preocupación en la capital. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la final del torneo continental podría generar un impacto económico de 75 millones de dólares en Lima. La ministra Teresa Mera Gómez señaló que este evento representa una oportunidad para demostrar la capacidad del país de recibir a miles de visitantes y garantizar una experiencia turística segura y satisfactoria.