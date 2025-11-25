Reubicación de ambulantes de Mesa Redonda en suspenso tras rechazo del PJ al uso del expenal San Jorge

A un mes del inicio de la campaña navideña y con Mesa Redonda ya abarrotada de comercio informal, la propuesta de trasladar a los ambulantes al expenal de San Jorge quedó prácticamente descartada. Aunque la Municipalidad de Lima había empadronado a un grupo de vendedores para este reordenamiento, el proyecto no podrá concretarse.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que el plan inicial se debilitó tras las evaluaciones realizadas. El Poder Judicial explicó que el terreno ya está destinado a un gran complejo judicial que incluirá 79 salas de audiencias, 184 despachos para jueces, y otros edificios administrativos, lo que imposibilita su uso temporal para reubicar el comercio ambulatorio.

La incertidumbre crece, sobre todo porque desde la Municipalidad se había insinuado que el traslado era inminente. La regidora Roxana Rocha incluso declaró semanas atrás que el uso del predio “sería viable en poco tiempo” para el reordenamiento de la zona.

OPCIONES EN EVALUACIÓN

Consultado nuevamente, el alcalde Reggiardo señaló que ya se reunió con la presidenta del Poder Judicial para evaluar alternativas. También mencionó otras opciones en evaluación, como terrenos posteriores al Congreso, un espacio ofrecido por la Universidad de San Marcos, y otro de alrededor de 2,000 metros cuadrados cedido preliminarmente por la Defensoría del Pueblo.

Por ahora, la única medida confirmada es la reubicación de un pequeño grupo de ambulantes hacia la Plaza Castañeta, ubicada en el ingreso a Mesa Redonda. Sin embargo, esto no resolverá la saturación en la zona comercial más concurrida de la capital.