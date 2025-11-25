Ataque a bus en Canta Callao: conductores bloquearon vía exigiendo seguridad

Momentos de pánico se vivieron en el cruce de las avenidas Canta Callao y Pacasmayo, en San Martín de Porres, cuando un delincuente a bordo de una motocicleta abrió fuego contra un bus de la Corporación Etunijesa que se había detenido para recoger pasajeros. El vehículo recibió al menos cuatro disparos, lo que obligó a los usuarios a lanzarse desesperados a la vía para ponerse a salvo. El atacante huyó sin poder controlar su propia moto, desplazándose con dificultad por la avenida Pacasmayo, donde incluso dejó caer lo que sería un arma de fuego.

El conductor, un ciudadano venezolano de 30 años, salvó su vida al arrojarse al suelo mientras los proyectiles impactaban el parabrisas y la ventana lateral. Una de las balas quedó incrustada en la estructura del vehículo. La víctima fue auxiliada por agentes policiales y trasladada a un patrullero, aunque evitó declarar y mantuvo su identidad protegida con un casco. Según el coronel José Quiroz, jefe de la División Policial Norte 1, el delincuente habría actuado solo, algo poco común en ataques de este tipo.

La tensión se trasladó a las calles cuando los conductores de la ruta SMP–Ventanilla bloquearon de manera momentánea Canta Callao, generando gran congestión en el óvalo Naranjal. Entre lágrimas y gritos, denunciaron la falta de seguridad y el temor con el que trabajan a diario. Durante la protesta, un mensaje enviado a la transmisión en vivo de uno de los choferes desató terror: una cuenta anónima aseguraba haber dejado una nota en el lugar del ataque, una amenaza directa que incrementó la angustia entre los manifestantes.

PAGAN 10 SOLES DIARIOS

Aunque algunos conductores reconocieron, fuera de cámaras, que pagan hasta diez soles diarios en cobros extorsivos, públicamente negaron la situación por temor. El coronel Quiroz sostuvo que la Policía investiga si el ataque está vinculado al cobro de cupos. Peritos de Criminalística trabajaron en la escena del atentado para reunir evidencia, mientras los agentes continúan la búsqueda del responsable con el fin de evitar que este caso quede impune.