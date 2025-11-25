SJL: buses de Santa Catalina operan con policías a bordo tras nuevas amenazas a conductores

La empresa de transporte Santa Catalina vuelve a estar bajo amenaza de bandas criminales que extorsionan a sus conductores. Ante la escalada de violencia, efectivos policiales comenzaron a abordar las unidades para brindar seguridad a choferes y pasajeros.

La medida se implementó después de que un conductor fuera abordado por un falso pasajero que le entregó una carta extorsiva con un mensaje intimidante: “Este será el último comunicado, no esperen que encendamos el gallinero y salgamos matando chofer por chofer”, señalaba la misiva.

La empresa Santa Catalina ya había sido blanco de ataques en los últimos meses. En octubre pasado, un bus fue baleado en San Juan de Lurigancho, dejando al conductor herido. Durante un paro de transportistas en agosto, cámaras de seguridad también captaron un ataque perpetrado por un falso pasajero.

OPERARON DE MANERA PARCIAL

Este martes, los buses de Santa Catalina operaron de manera parcial, con presencia policial dentro de las unidades. Los conductores valoran la medida, pero esperan que se implementen acciones a largo plazo para erradicar de manera definitiva el accionar de las bandas de extorsionadores.