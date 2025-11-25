Alias “Perrón”: vendedor de droga usó a su hijo como escudo durante intervención en Los Olivos

Jordan Brandon Villafuerte Melgarejo, conocido en el mundo delictivo como “Perrón”, fue capturado por agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde en una intervención realizada en el distrito de Los Olivos. Durante la operación, el sujeto intentó evitar su detención usando a su hijo menor como escudo humano, generando una tensa situación que fue controlada por los efectivos policiales.

Los agentes, camuflados como obreros y provistos de herramientas para derribar accesos, lograron ingresar al inmueble donde Villafuerte operaba. Según informó el coronel PNP Pedro Rojas, jefe del Escuadrón de Emergencia, el detenido sería uno de los principales abastecedores de droga en la zona. La intervención se realizó en el marco del estado de emergencia vigente en diversos distritos de Lima.

Dentro de la vivienda, la Policía halló una amplia variedad de estupefacientes: marihuana en diferentes presentaciones, clorhidrato de cocaína, droga tipo “Tusi”, sustancias sintéticas y material refinado listo para su distribución. Pese a que convivía con su menor hijo en el mismo inmueble, Villafuerte almacenaba y empaquetaba la droga sin reparo. Ante tanta evidencia, el sujeto terminó aceptando que la mercancía le pertenecía y que llevaba más de un año dedicado a la actividad ilícita.

SEIS REQUISITORIAS

Agentes de la Policía Nacional del Perú confirmaron además que “Perrón” tenía seis requisitorias vigentes y era buscado por la justicia. Tras su captura, Jordan Villafuerte fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes mientras continúa detenido en sede policial.