Extorsionadores incendian auto en Independencia: “Pónganse en línea o voy a volar cabezas”

Un grupo de extorsionadores incendió un vehículo en el jirón Educación, en el distrito de Independencia, dejando un violento mensaje de advertencia para los colectiveros de la zona. En un video registrado por los propios delincuentes, se escucha claramente la amenaza: “Pónganse en línea o voy a empezar a volar cabezas”. El automóvil, que pertenecía a un vecino que también prestaba servicio de colectivo informal, quedó completamente destruido.

Los sujetos llegaron hasta el cruce de Niños Mártires con el jirón Educación, a la altura del conocido paradero del tanque de agua, donde rociaron combustible sobre el vehículo antes de prenderle fuego. La voracidad de las llamas alcanzó incluso las luces navideñas instaladas en la zona y parte del tanque de agua. Vecinos, desesperados por evitar que otros autos también se incendiaran, intentaron moverlos a pesar del inmenso riesgo. Una explosión obligó a todos a retroceder mientras el vehículo siniestrado quedaba reducido a chatarra.

Al amanecer, los residentes salieron a observar los daños ocasionados por este nuevo ataque. Algunos vecinos explicaron que los colectiveros informales de la zona suelen pagar entre un sol y un sol cincuenta por cada recorrido, tarifas que —según señalan— están asociadas a las mafias que controlan los paraderos e impiden incluso la entrada de combis por la misma extorsión. Efectivos de la Policía Nacional resguardaron el área mientras llegaban los peritos para recoger evidencias.

RECIBEN AMENAZAS

Los conductores de colectivos confirmaron que reciben constantes mensajes de amenaza, en los que se les exige pagar una cuota diaria bajo el lema “día trabajado, día pagado”. Estas prácticas ya habían dejado antecedentes: el año pasado, otros vehículos también fueron incendiados por el cobro de cupos en esta misma zona. La Policía continúa investigando para identificar a los responsables y evitar que la violencia escale aún más.