Acuchillan y asesinan a hombre tras pelea en SMP: víctima se desvaneció en la calle

Cámaras de seguridad ubicadas en la calle Maméis en San Martín de Porres (SMP) grabaron el enfrentamiento entre dos hombres que terminó con graves consecuencias, ya que, uno de ellos falleció al ser acuchillado.

MOMENTOS DE LA PELEA

De acuerdo a las imágenes registradas, los sujetos habían iniciado una pelea en la vía pública, y con el paso de los minutos, una de las personas sacó un objeto punzocortante y atacó a su víctima, quien al caminar para buscar ayuda terminó desvaneciéndose en la calle.

Al verse alertados, los vecinos se comunicaron con autoridades de salud para que puedan llegar hasta el lugar del incidente para brindarle apoyo al hombre acuchillado, sin embargo, no se pudo hacer nada y murió en el acto.

Finalmente, al conocer la noticia, familiares de la víctima llegaron hasta el lugar donde su pariente fue hallado sin vida, y mencionó que presuntamente una mujer lo habría ‘centrado’ para que pueda matarlo. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició con las investigaciones respectivas del caso.