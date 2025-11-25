Bloquean Av. Canta Callao tras ataque a cúster: choferes exigen mayor seguridad

En horas de la mañana de este martes 25 de noviembre, un hombre a bordo de una motocicleta abrió fuego contra una cúster de la empresa Etunijesa a pocos metros de la Av. Canta Callao en San Martín de Porres (SMP).

Tras este hecho, los conductores de diversas compañías decidieron bloquear la vía, con el propósito de exigirle a las autoridades mayor presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las calles de la capital.

ENVÍAN MENSAJES EXTORSIVOS

Con la finalidad de continuar atemorizando a sus víctimas, los extorsionadores ingresaron a una transmisión de uno de los conductores de la empresa, y le indicó que se fijara en el mensaje que dejaron a pocos metros del lugar del atentado.

Cabe mencionar que, a pesar de que el criminal realizó una serie de disparos contra el chofer de la empresa Etunijesa, el ciudadano de nacionalidad venezolana pudo salvarse de milagro, y en estos momentos se encuentra recibiendo atención en un centro de salud de la capital.