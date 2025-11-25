General Óscar Arriola defiende operativos policiales y destaca incautaciones durante la emergencia

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, se pronunció sobre la ampliación del estado de emergencia aplicada en Lima Metropolitana y el Callao. El alto mando policial sostuvo que la evaluación oficial corresponde al Ejecutivo, pero adelantó que, desde su perspectiva, la medida ha permitido importantes intervenciones y decomisos. Arriola resaltó la incautación de cartuchos de dinamita, la intervención de numerosos inmuebles y la detención de ciudadanos extranjeros vinculados a actividades delictivas.

Estado de emergencia y seguridad ciudadana en Lima y Callao

El jefe policial también destacó que se han identificado organizaciones delictivas y esclarecido diversos hechos criminales en las últimas semanas, señalando que estos avances han sido reconocidos incluso por medios de comunicación de países como Chile, Ecuador y Colombia. Mencionó además que mantiene comunicación constante con su comando para exigir firmeza en las acciones operativas.

Sin embargo, la percepción de resultados positivos no es compartida por todos. Durante la vigencia del estado de emergencia, continúan registrándose ataques contra conductores y unidades de transporte público. En las últimas horas se reportó un atentado contra un bus, y aún persiste el impacto por el ataque a un chofer de la empresa San Germán días atrás, lo que alimenta las dudas sobre la eficacia de la medida.

Pese a que el presidente había anunciado que presentaría un balance con datos detallados sobre la intervención, dicho informe aún no ha sido revelado por el gobierno de transición, pese al mes transcurrido. Por ahora, los registros del SINADEF muestran que las cifras de homicidios no han experimentado una reducción significativa durante este periodo.