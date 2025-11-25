Chorrillos: Vecinos denuncian contaminación del río Surco y exigen limpieza urgente

Los vecinos de la zona de Víctor Raúl en Chorrillos expresaron su preocupación por el grave nivel de contaminación acumulada en el río Surco, canal que atraviesa el sector y se encuentra a pocos metros del estadio de San Genaro. La presencia de basura, malos olores y plagas ha encendido las alarmas ante el riesgo para la salud pública.

De acuerdo con los residentes, la zona registra una creciente proliferación de mosquitos y zancudos, situación que se agrava debido a los desechos arrojados en los alrededores. “Queremos la limpieza, mantenimiento y desinfección de toda la zona”, reclamó un vecino, señalando que la situación se ha vuelto intolerable para quienes viven cerca del cauce.

MÁS DE 40 MIL FAMILIAS AFECTADAS

Los habitantes denunciaron que, en años anteriores, la limpieza del río se realizaba de manera periódica, pero este año las autoridades habrían abandonado el mantenimiento. “Somos 14 asentamientos humanos con más de 40 mil familias que estamos siendo afectados”, añadió otro residente.

Los vecinos temen que la ausencia de acciones por parte de las autoridades derive en enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente entre niños y adultos mayores. Además, aseguraron que el olor nauseabundo afecta su vida diaria y se extiende por toda la zona, convirtiéndose en un riesgo sanitario y un problema que urge ser atendido.