Taxista por aplicativo cae tras dopar a pasajeros y ocultar celular en un microondas

La Policía Nacional del Perú capturó en Independencia a un conductor de aplicativo acusado de adormecer a sus pasajeros para despojarlos de sus objetos de valor. La intervención se realizó luego de que los agentes rastrearan la señal del iPhone 13 robado, cuya ubicación aparecía dentro de una vivienda. Al ingresar al domicilio, los efectivos hallaron el teléfono escondido dentro de un microondas, envuelto en una bolsa de snacks para evitar su localización.

Hallazgo del celular condujo a la detención

Tras el reporte de una pareja que denunció haber sido dopada durante un trayecto contratado mediante la aplicación InDrive, las unidades de inteligencia policial rastrearon el vehículo usado por el sospechoso y, posteriormente, su domicilio. Según la información brindada por las víctimas, perdieron la conciencia durante el viaje y recién despertaron horas después, descubriendo que les habían robado sus pertenencias.

Durante el interrogatorio, el detenido, identificado como José Tejada, negó tener relación con el robo, pese a que la señal del dispositivo sustraído apuntaba directamente a su vivienda. No obstante, los agentes continuaron con la inspección y ubicaron la laptop faltante en el interior del automóvil que él utilizaba para brindar el servicio de taxi por aplicativo.

Además de estos objetos, se recuperaron otros bienes, como relojes y teléfonos móviles que serían de distintos pasajeros afectados. El detenido ahora enfrentará cargos por el uso de esta peligrosa modalidad, que se suma a otros casos similares registrados recientemente en Lima.