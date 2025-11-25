Guillermo Rossini: el legado del maestro del humor y pionero de la comedia política

El humor peruano está de luto. Guillermo Rossini, uno de los cómicos más emblemáticos de la televisión nacional, falleció a los 93 años, dejando un legado de más de seis décadas que marcó a generaciones enteras. Sus restos fueron cremados la mañana de este lunes en Los Jardines de la Paz.

REFERENTE DEL HUMOR POLÍTICO

Con 65 años de vida artística, Rossini se consolidó como un referente absoluto del humor político y costumbrista. Desde sus inicios en Trampolín a la Fama, pasando por Estrafalarios y Risas y Salsas, hasta su recordado paso por Los Chistosos de RPP, su talento inagotable lo convirtió en un símbolo de la comedia peruana.

Entre sus personajes más icónicos figuran “La Gringa Inga”, cuya interpretación aún permanece fresca en la memoria del público, así como sus imitaciones de figuras políticas como “Alberto Yukimori”. También destacó en sketches clásicos como “Momo y Memo”, junto a Ricky Tosso y Carlos Barraza, y en inolvidables rutinas con el popular “Ronco” Gámez.

Una de sus grandes compañeras de escena fue la comediante Patricia Alquinta, con quien protagonizó el famoso sketch La Familia Defectos. Guillermo Rossini deja un vacío inmenso, pero también un legado imborrable. Su voz, sus gestos y cada una de sus carcajadas quedarán grabados para siempre en la historia de Panamericana Televisión y en la memoria de todos los peruanos.