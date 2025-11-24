AETAI impugnará TUUA en aeropuerto Jorge Chávez

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) anunció que presentará una impugnación contra los nuevos montos establecidos para la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El gremio expresó su desacuerdo con los valores aprobados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), que el domingo fijó en US$ 10,05 la tarifa de transferencia internacional y en US$ 6,32 la nacional, sin incluir el IGV.

AETAI cuestionó que, pese a la reducción frente a la propuesta original, los nuevos montos mantienen una “similitud” con los valores preliminares de US$ 10,74 y US$ 6,79. Asimismo, advirtió que, hasta el momento, no se ha publicado el acto administrativo ni la metodología técnica utilizada para ajustar estas tarifas. La asociación reiteró su rechazo a la medida y adelantó que seguirá la vía legal para intentar revertir la decisión regulatoria.

El gremio recordó que los aeropuertos con los que Lima compite directamente como hub internacional —principalmente Bogotá y Ciudad de Panamá— no aplican TUUA de transferencia. Además, señaló que en la región solo São Paulo-Guarulhos cuenta con una tarifa comparable, de US$ 2,49, un monto que, según indicaron, es tres veces menor al definido para el nuevo Jorge Chávez. Esta diferencia, sostuvo AETAI, coloca a Lima en desventaja competitiva para atraer conexiones.

VERIFICACIÓN DE TARIFAS

Otro argumento planteado por la asociación fue la falta de fiscalización de los valores de inversión declarados por Lima Airport Partners (LAP). Según AETAI, Ositrán habría asumido estas cifras como válidas “sin verificación previa”, lo que influiría directamente en la estructura tarifaria. También advirtió que no se ha determinado si los servicios incluidos en la TUUA de transferencia ya están cubiertos por la TUUA de salida que pagan los pasajeros regulares, lo que podría implicar un doble cobro.