MTC propone declarar en emergencia el transporte público

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) planteó declarar en emergencia el servicio de transporte público como parte del proyecto de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso. Durante la sesión de la Comisión de Constitución, el ministro Aldo Prieto sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos que afecten la continuidad del servicio.

Prieto explicó que esta declaratoria crearía un marco legal que permitirá intervenir de manera inmediata cuando el transporte público se vea paralizado por desastres naturales, daños en la infraestructura vial o situaciones de peligro inminente. Según detalló, la interrupción de estas rutas no solo afecta la movilidad, sino que también genera espacios propicios para la delincuencia y perjudica la productividad, la inversión privada y el abastecimiento.

El pedido forma parte del proyecto de ley 13280, sustentado este lunes por el premier Ernesto Álvarez Miranda y su gabinete. La propuesta contiene 58 medidas, de las cuales 26 están enfocadas en seguridad ciudadana. Entre ellas destaca la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), dirigido a enfrentar delitos como extorsión, sicariato y secuestro, perpetrados por organizaciones criminales.

REFORMA INTEGRAL

Asimismo, el Ejecutivo plantea una reforma integral del sistema penitenciario mediante la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que sería reemplazado por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). Esta entidad se encargará de la gestión penitenciaria con el objetivo de elevar los estándares de seguridad, mejorar la clasificación de internos y reforzar el control operativo para evitar que reclusos continúen delinquiendo desde los penales.