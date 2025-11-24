'El Monstruo': extorsiones con “polladas” generaban más de S/ 2 millones para organización criminal

La Fiscalía y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad confirmaron que el grupo conocido como “Los Despiadados del Norte” operaba en realidad como brazo de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, liderada por Erick Moreno Hernández.

Modus operandi y cuentas ficticias

El grupo utilizaba cuentas bancarias de personas que ya cumplían prisión preventiva, incluyendo familiares de los líderes, para canalizar el dinero obtenido de extorsiones. Una modalidad llamativa consistía en la venta ficticia de polladas a empresas de transporte, especialmente a mototaxistas, quienes se veían obligados a comprar estos productos. Los ingresos eran fraccionados y transferidos a cuentas administradas por miembros de la organización, incluso desde prisión, alcanzando un monto superior a 2 millones 195 mil soles.

El grupo es investigado por ataques violentos, incluyendo el asesinato en la galería Mega80 y el ataque a la Clínica Universitaria, además de continuar ejerciendo presión sobre víctimas mediante amenazas grabadas desde domicilios de los líderes delictivos.

Entre las detenidas se encuentra Luciana Judith Cruz Ruíz, conocida como cuñada del 'Monstruo', quien había sido capturada en marzo tras un seguimiento policial que permitió corroborar la grabación de amenazas enviadas a las víctimas. Los detenidos permanecerán 15 días en la DIRINCRI mientras se solicita su prisión preventiva, en el marco de la investigación sobre extorsión, asesinatos y ataques a instituciones.