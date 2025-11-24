Balean a chofer y pasajera de combi: ataque sería parte de guerra de extorsionadores en Carabayllo

Un violento ataque dentro de una miniván informal que cubría la ruta entre el mercado Santa Rosa y el óvalo Zapallal, en Carabayllo, dejó gravemente heridos al conductor y a una pasajera de 39 años. El atentado, registrado por una cámara de seguridad dentro del vehículo, evidencia la creciente disputa entre organizaciones criminales por el control de las extorsiones y el tráfico de terrenos en la zona.

El agresor abordó la unidad simulando ser un pasajero más. Sin embargo, cuando estaba por descender en el asentamiento humano Santa Rosa de Villa, sacó un arma de fuego y disparó a quemarropa contra el chofer y una de las pasajeras.

En el manuscrito, el sujeto afirma que quienes paguen extorsiones a las bandas dirigidas por Ray Junior Fritas Landero, alias “Ray”, y Omar Felipe Torres Reyes, alias “Negro Monki”, serían “ejecutados”. El texto exige el fin de los cobros ilegales en sectores como San Pedro de Carabayllo, Santa Rosa, La Mina, Juan Pablo II y Los Jotitas, y asegura provenir de “la población cansada de las extorsiones”.

Tras el ataque, los heridos fueron trasladados al hospital Carlos Lanfranco La Hoz. El director del hospital, Luis Enrique Ríos, informó que ambos heridos fueron intervenidos exitosamente. El conductor, de 55 años, sufrió tres impactos: uno en el brazo y dos en la pierna, que le ocasionaron una fractura, aunque también se encuentra fuera de peligro.

BANDAS ENFRENTADAS

Fuentes policiales señalan que, actualmente, más de dos bandas estarían enfrentadas por el control territorial del transporte informal y la usurpación de terrenos en Carabayllo, lo que explicaría la brutalidad del ataque y el tono de las amenazas.