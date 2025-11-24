Terror La Victoria: reportan cinco asaltos a mano armada en lo que va del mes en Santa Catalina

La delincuencia golpea con fuerza a la urbanización Santa Catalina, en el distrito de La Victoria. En lo que va del mes, los vecinos han registrado cinco asaltosa mano armada, una cifra alarmante que mantiene en zozobra a las familias de esta zona residencial.

Las últimas víctimas fueron un padre de familia y sus dos hijos, quienes regresaban a casa cuando fueron interceptados por una camioneta. De ella descendieron delincuentes armados y encapuchados, que amenazaron con disparar si no entregaban sus pertenencias.

Pero este no es un caso aislado. Otro vecino relató que los ladrones ingresaron directamente a su vivienda y se llevaron electrodomésticos y equipos de valor. Tras instalar cámaras de seguridad, detectó movimientos sospechosos que coinciden con el vehículo utilizado en otros asaltos recientes.

Piden presencia policial

Los residentes de Santa Catalina exigen más patrullaje, operativos y presencia constante tanto de la Policía Nacional como del municipio de La Victoria. Temen que la violencia creciente termine en una tragedia.