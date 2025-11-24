Trabajadores del INPE evalúan huelga nacional indefinida, anuncia Julio César Burga

Julio César Burga, secretario del Sindicato de Trabajadores del INPE, se pronunció luego que el presidente José Jerí, anunció en entrevista exclusiva con Beto Ortíz que "el INPE va a desaparecer", como parte del paquete de facultades legislativas solicitado al Congreso.

Durante la entrevista para Panamericana Televisión, el mandatario señaló que esta decisión se enmarca en la reforma que busca reorganizar el sistema penitenciario a nivel nacional.

EVALÚAN HUELGA NACIONAL INDEFINIDA

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Julio César Burga, secretario general del Sindicato de Trabajadores del INPE, cuestionó la medida anunciada por Jerí Oré y señaló que los trabajadores del INPE evalúan una huelga nacional indefinida.

"Nosotros hemos pensado hacer un plantón en el frontis del Ministerio de Justicia, pero el clamor de los penitenciarios en este momento, es que realicemos una paralización total de labores el día miércoles en todos los establecimientos penitenciarios porque porque nos sentimos amenazados, amedrentados de que haya despidos masivos con este tipo de medidas. Si no encontramos una alternativa, un retroceso o un recambio o reformulación en esas propuestas, lamentablemente tendríamos que declararnos en una huelga nacional indefinida", sostuvo.