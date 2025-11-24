La Victoria: Municipio reforzará seguridad en Gamarra con “robocops” para campaña navideña

El alcalde del distrito de La Victoria, Rubén Cano, junto con la Policía Nacional y representantes del emporio comercial de Gamarra, lanzó el plan Navidad Segura 2025. El evento se realizó en los exteriores del parque Cánepa, donde presentaron acciones para reforzar la seguridad durante la campaña navideña.

Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Empresarios de Gamarra del Perú, pidió al Municipio de Lima apoyar en el reordenamiento de la avenida Aviación, un trabajo pendiente desde hace varios años. “El damero C y la avenida Aviación son un tema pendiente”, indicó.

Asimismo, reiteró el llamado a la población para visitar Gamarra y remarcó que tanto el damero A como el damero B ya han sido totalmente recuperados y se encuentran seguros para los compradores.

“ROBOCOPS” EN GAMARRA

A la par, el alcalde Rubén Cano destacó la implementación de un grupo de fiscalizadores conocidos como los “robocops”, quienes brindarán seguridad en los accesos y salidas del emporio comercial de Gamarra.

Respecto a los ambulantes que aún permanecen en la avenida Huánuco y Aviación, Cano señaló que se vienen coordinando acciones con el Municipio de Lima y la Policía Nacional para ejecutar un plan de reubicación y erradicación del comercio informal.