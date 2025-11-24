San Juan de Miraflores: empresa de San Pedro apaga motores tras nuevo atentado

La empresa de transporte San Pedro decidió detener por completo la salida de sus unidades luego del ataque armado registrado en el paradero 9 de la avenida San Juan, en San Juan de Miraflores, durante la medianoche de este lunes. El atentado, ejecutado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, volvió a poner en alerta a la flota conocida como “los rojitos”.

La agresión ocurrió cuando una combi finalizaba su recorrido y dejaba a los últimos pasajeros. Aunque la conductora logró ponerse a salvo al ocultarse dentro de la unidad, dos pasajeros resultaron heridos y fueron derivados a hospitales de la zona. La Policía Nacional del Perú comenzó patrullajes esporádicos esta mañana, pero la empresa decidió no retomar el servicio ante el riesgo que afrontan sus trabajadores.

Flota inmovilizada en Pamplona Alta

Las unidades de San Pedro permanecen estacionadas en su taller de Pamplona Alta, donde los conductores han apagado los motores a la espera de medidas de seguridad. Representantes señalan que este es el tercer ataque que reciben en los últimos tiempos, lo que motivó una paralización preventiva. Las otras rutas del grupo de “los rojitos”, asociadas a las empresas San Juan y San Juanito, continúan operando, aunque bajo estricta vigilancia.

La suspensión ha afectado a cientos de usuarios que utilizan estas combis para movilizarse por la avenida San Juan. Hasta el momento, no se ha confirmado si los atentados estarían relacionados con presuntas extorsiones o amenazas previas. Las autoridades continúan investigando para determinar el origen de los ataques y evaluar si las condiciones de seguridad permiten el reinicio del servicio.