Fiscalía libera a delincuentes que robaron celular a mujer policía

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Serenazgo capturaron a dos delincuentes quienes previamente habían robado el teléfono celular de una mujer policía, valorizado en más de 5 mil soles.

Las autoridades lograron dar con la captura de los facinerosos tras una intensa persecución por la Panamericana Sur. El robo se dio cuando la agente policial se encontraba vestida de civil esperando su transporte en el Puente Primavera.

FISCALÍIA LOS LIBERA

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el subgerente de Seguridad Ciudadana de Surco, Abdul Miranda, informó que, pese a que los detenidos cuentan con un amplio historial delictivo, la Fiscalía los dejó en libertad.

"Estos sujetos fueron puestos a disposición de la Tercera Fiscalía Penal de Flagrancia Delictiva donde se supone que, de manera sumaria, estos sujetos deben ser sentenciados, sobre todo con todas las pruebas que existen (...) lamentablemente, vemos este caso que no es el primero", sostuvo.