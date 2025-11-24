Chofer y pasajera atacados a balazos por sicarios están fuera de peligro

Continúan los ataques extorsivos contra el transporte público en Lima. En Carabayllo, el conductor de una miniván que brindaba servicio de colectivo informal y una pasajera se salvaron de milagro tras un ataque a balazos perpetrado por sicarios. Todo apunta a que el atentado estaría relacionado con el cobro de cupos en la zona.

El conductor recibió tres impactos de bala: dos en la pierna y otro en el brazo; mientras que la pasajera fue alcanzada por cuatro proyectiles. Por fortuna, ninguna bala comprometió órganos vitales, pese a que uno de los disparos quedó alojado en el tórax.

Ambos heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Lanfranco La Hoz, donde recibieron atención inmediata. Según el parte médico, ambos se encuentran estables tras la intervención del personal de salud. El director del hospital destacó que los dos pacientes están fuera de peligro.

“El caso de la mujer es delicado, pues recibió dos disparos en el tórax; uno de ellos con entrada y salida, y el otro quedó en el tejido celular. Pese a tratarse de heridas potencialmente mortales, por la zona donde fue impactada la paciente está estable y solo presenta fracturas en las costillas, sin afectación de órganos”, indicó el médico del nosocomio.

INVESTIGACIÓN POLICIAL EN MARCHA

Mientras tanto, el conductor de la unidad también se encuentra estable y las balas no comprometieron sus órganos. La Policía Nacional viene investigando para identificar a los atacantes y determinar los motivos exactos de este nuevo atentado en Carabayllo.